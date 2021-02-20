سلالة كورونا الجديدة تصيب لاعباً دولياً سابقاً

2021/02/20 | 16:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف مصدر طبي، السبت، بإصابة اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي حيدر نجم بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب الدولي السابق ومساعد مدرب المنتخب الاولمبي العـراقي السابق حيدر نجم اصيب بفيروس كورونا”.

واوضح أن الفحوص اكدت ان الاصابة بالسلالة الجديدة، حيث يخضع المدرب الان للحجر الصحي مع عائلته”، مبيناً أن “حالته حتى الان مستقرة ولا يوجد ما يدعو للقلق”.

يذكر ان نجم يعمل حالياً مساعداً لمدرب نفط الوسط عبد الغني شهد.



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