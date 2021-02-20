الكاظمي يوجه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة 'الفلول الارهابية'

2021/02/20 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، فيما ثمن جهود المقاتلين الذين يحققون الامن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية بغداد.

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