ديالى.. فرق جوالة لمراقبة ارتفاع أسعار الادوية

2021/02/20 | 16:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، استنفار الامن الوطني ونقابة الصيدلة لمواجهة ارتفاع أسعار الادوية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـوكالة /المعلومة/، ان “فرق الامن الوطني والصيادلة استنفرت في بعقوبة وبقية مدن ديالى من اجل متابعة ملف ارتفاع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية وخاصة الكمامات ومواد التعقيم”.واضاف، ان “الاستنفار جاء وفق تعليمات […]

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