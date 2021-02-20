الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن أمن الطارمية

2021/02/20 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت 20-2-2021 ، توجيهاً أمنياً جديداً خصه بأمن قضاء الطارمية شمال بغداد.

وقال بيان لمكتبه الإعلامي "ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، السيد مصطفى الكاظمي، بالقضاء على عصابات داعش الارهابية والتي ادت الى مقتل قيادات الارهاب، أجرى السيد الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش".

وأضاف إن "الكاظمي زار مقر اللواء 59 عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه السيد معاون رئيس اركان الجيش والسيد قائد عمليات بغداد".

واجتمع الكاظمي وفقاً للبيان بعدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها.

ووجّه الكاظمي بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين.

وثمّن القائد العام للقوات المسلحة جهود المقاتلين الابطال، الذين يحققون الامن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للارهاب وفقاً للبيان.وجاءت زيارة الكاظمي إلى الطارمية تزامناً مع عملية أمنية نفذت هناك.وقالت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (20 شباط 2021)، ان عناصر داعش الذين قتلتهم القوات الامنية في عملية الطارمية الواقعة شمال محافظة بغددا، كانوا يرومون تنفيذ هجمات في العاصمة.واعلن القيادة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "مقتل 5 إرهابيين في الطارمية من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة".واضاف ان "القتلى من عناصر داعش كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ارهابية داخل العاصمة".وروت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق من اليوم، تفاصيل جديدة تتعلق بالاحداث الامنية شمالي محافظة بغداد.وذكرت الخلية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة إرهابية في بساتين الطابي بقضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد، نفذت قوة مشتركة من الفرقة السادسة بالجيش العراقي والحشد العشائري عملية مداهمة على المكان واشتبكت مع هذه المجموعة الإرهابية".واضاف "وتمكنت القوات الامنية من قتل خمسة منهم، كما أسفرت أيضاً عن استشهاد إثنين من الحشد العشائري وإصابة جندي"، مشيرا الى ان "عملية البحث والتفتيش مازالت في هذه المنطقة التي نفذت فيها المداهمة مستمرة".وأعلنت قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، اليوم السبت، مقتل ما يسمى والي الطارمية والمفتي الشرعي لتنظيم داعش الإرهابي، في كمين محكم شمال بغداد.وذكرت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من فوج الطارمية التابع للحشد الشعبي اشتبكت مع مجموعة من داعش، أسفر الاشتباك عن قتل ثلاثة عناصر من التنظيم".وأكد البيان، "استشهاد ثلاثة من مقاتلي الفوج وإصابة أثنين آخرين، وما زالت الاشتباكات مستمرة بحسب البيان".

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