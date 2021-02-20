وزارة التربية تحدد الموقف بشأن موعد عودة الدوام وامتحانات نصف السنة

2021/02/20 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أوضحت وزارة التربية العراقية ، السبت 20 شباط 2021، الموقف بشأن عودة الدوام وامتحانات نصف السنة المؤجلين.وقال المتحدث باسم وزارة التربية – حيدر فاروق في مقابلة متلفزة تابعته (بغداد اليوم) إن "الدوام الرسمي معلق طوال فترة الحظرين الجزئي والشامل بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولا توجد اية قرارات بعودته خلال أيام الحظر".وأضاف "أيضاً لا توجد أية قرارات بشأن موعد عودة الدوام الرسمي حتى الآن والأمر مناط باللجنة العليا وهي من ستقرر".وشدد على أن "وباء كورونا خطر كبير ودخول السلالة الجديدة أضاف خطراً أكبر وصار لزاماً على وزارة التربية تعليق الدوام والذهاب نحو التعليم الإلكتروني"واقر المتحدث باسم التربية بوجود صعوبات في التعليم الإلكتروني بالنسبة لطلبة الابتدائية ، مؤكداً إنه "لا بد من تعاون الأهالي في إعادة عرض المواد على الطلبة والاستعانة بالتلفزيون التربوي لتعزيز الموقف، خطر كورونا كبير ونخشى على الطلبة".وأشار إلى أن "وزارة التربية وضعت الية لإجراء امتحانات نصف السنة لكن اللجنة العليا قررت إيقاف الدوام ولا نستطيع التصريح بتلك الألية إلى حين عودة الدوام".وفي وقت سابق، قرتْ وزارة التربية بوجود صعوبات واجهها التعليم الالكتروني مع تلاميذ المراحل الابتدائيَّة الست، والذي أرجعته الى صغر أعمارهم وقلة وعيهم بالتطبيقات الالكترونيَّة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إنَّ "الوزارة واجهت بعض الصعوبات مع المراحل الابتدائيَّة الست والمتعلقة بإيصال المادة العلميَّة الى التلاميذ عبر المنصات الالكترونيَّة".واضاف أن "الوزارة عالجت هذه المشكلة من خلال نشر المواد العلمية على شكل فيديوهات مصورة تتغير المعلومات، التي تقدمها للتلاميذ من خلال شخصيات كارتونية مع تغيير المرحلة وبشكل متسلسل مما سهل الكثير من الشرح والتعليم لهذه المراحل".وكشف السعدون عن أن "أكثر من 95% من طلبة المراحل المتوسطة والاعدادية والسادس بفرعيه، وصلت لهم المادة العلميّة عبر التطبيقات الالكترونيّة بشكل سلس"، مشيرا الى "وجود تفاعل من قبلهم مع الملاكات التدريسيّة بهذا الصدد، ما يؤشر الى نجاح تجربة التعليم الالكتروني على مستوى التعليم الثانوي".

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