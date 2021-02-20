المالكي:لجنة مكافحة الفساد التي شكلها ى الكاظمي

2021/02/20 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وصف رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بانها "مخالفة للدستور".وقال المالكي في مقابلة متلفزة ، إنه "ينبغي على الكاظمي دعم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد".واضاف أن "القدرة الأمنية على ضبط المراكز الانتخابية إذا بقيت بمثل هذا الوضع ستكون الانتخابات مقدمة لوضع لا نحسد عليه"، لافتا الى أن "واقع الدولة العراقية الحالي لا يسر الصديق".وأوضح المالكي أن "الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات".وهدد رئيس ائتلاف دولة القانون بـ"مواقف اذا لاح في الأفق عودة لحزب البعث"./انتهى7

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