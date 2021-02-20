ادارة الطلبة تمنح محترفها اليمني كتاب الاستغناء مع مستحقاته المالية 

2021/02/20 | 16:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ سلمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي المستحقات المالية للاعب فريقها الكروي، المحترف اليمني مفيد جمال.وقال مشرف الفريق وميض خضر للوكالة الوطنية العراقية للانبا/نينا/ ان ادارة النادي سددت المستحقات المالية للاعب ومنحته كتاب الاستغناء.واضاف ان ادارة النادي تكفلت بضيافة اللاعب لغاية حصوله على عقد جديد مع احد الاندية وفي حال عدم حصوله على فرصة عمل مع نادي اخر ستتكفل بدفع تذاكر سفره الى بلده اليمن./انتهى

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