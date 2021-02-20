كورونا في العراق..الصحة تحذر من تسجيل إصابات شديدة لدى الأطفال والشباب

2021/02/20 | 16:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تحذيرها من خطورة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بعد أن سجلت إصابات "شديدة" لدى فئتي الأطفال والشباب....

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