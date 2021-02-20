صحة السليمانية تستبعد فرض حظر التجوال وتقول ان الوضع لا يدعو للتشاؤم

2021/02/20 | 16:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعدت مديرية صحة محافظة السليمانية، اللجوء الى إجراءات فرض حظر التجوال في المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية صباح هورامي في تصريح، ان الجهات المعنية لن تلجأ الى أي إجراءات استثنائية في ظل وجود أماكن كافية للمصابين في المستشفيات، على الرغم من التوقعات التي أشارت اليها تقييمات الخبراء الصحيون حول ظهور موجة جديدة من الوباء مطلع شهر آذار المقبل، مضيفا ان الوضع الراهن لا يدعو للتشاؤم والقلق مع الانباء عن وصول اللقاحات الى البلاد في وقت قريب.

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