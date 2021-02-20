نتائج زيارة الكاظمي إلى قضاء الطارمية لمواكبة عملية أمنية أطاحت بقادة في داعش

2021/02/20 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، السبت، بضرورة إدامة عمليات ملاحقة "الفلول الإرهابية"، وذلك خلال زيارته إلى قضاء الطارمية.

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وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، إنه "ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالقضاء على عصابات داعش الإرهابية والتي أدت إلى مقتل قيادات الإرهاب، أجرى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة إلى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش".

وأضاف، "حيث زار القائد العام للقوات المسلحة، مقر اللواء ٥٩ عمليات المشاهدة/الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، برفقة معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد".

واجتمع الكاظمي وفقا للبيان، "بعدد من القادة الأمنيين، واستمع إلى ايجاز عن تطورات الوضع الأمني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها".

ووجّه الكاظمي وفقا للبيان، "بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الإرهابيين المطلوبين".

وتابع البيان، "وثمّن القائد العام للقوات المسلحة جهود المقاتلين الابطال، الذين يحققون الأمن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للإرهاب".

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