2021/02/20 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بات الروبوت الجوال "برسفيرنس" التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بعد هبوطه، الخميس الماضي، بنجاح على سطح المريخ، خامس مركبة من هذا النوع تحقق إنجاز الرحلة إلى الكوكب الأحمر لكنّ دور الإنسان لم يحن بعد، ومن غير المتوقع أن يكون الموعد قريبا، مع أن الرحلات البشرية إلى هذه الوجهة الفضائية هدف قديم.

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