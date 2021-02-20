الشاعر عريان السيد خلف - سلام إبراهيم

2021/02/20 | 16:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم انضغطتُ في جو الفيس بوك فالعديد من الأصدقاء ينتظرون ردّ فعلي إزاء موت عمود مهم من أعمدة الشعر العامي العراقي " عريان السيد خلف".



حتى أن بعضهم كتب لي معاتباً صمتي.



وفعلا أخرسني موته بالرغم من معرفتي الحسية والفعلية بأننا كلنا ذاهبين إلى هذا المصير، فالحياة هي رحلة بين الولادة والموت.أخرسني، ويخرسني موت كل مبدع كونه خلاصة مكثفة لروح البشر في زمنه، وعريان هو الخلاصة العميقة للمشاعر والتحارب في ال ......





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