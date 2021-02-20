التغيير تتهم البرلمان بعرقلة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في

2021/02/20 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت كتلة التغيير، اليوم السبت،

رئاسة البرلمان بعرقلة تشكيل لجنة

تحقيق نيابية لتقصي الحقائق والنظر في

ما اسمته الانتهاكات الخطيرة لاختطاف

واعتقال الصحفيين والناشطين في

الاقليم، مبدية استغرابها من صمت

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