انهيار قطاع النفط الأميركي في سابقة تاريخية.. موجة الصقيع تخلف خسائر هائلة

2021/02/20 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب الطقس البارد غير الطبيعي، يجري

إغلاق آبار النفط في الولايات المتحدة،

كما أن مصافي النفط تتوقف عن العمل، وكل

ذلك يتزامن مع سحب كميات من النفط من

مستودعات التخزين الأميركية.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ

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