اسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ 7 أشهر

يس عراق: متابعة
أغلقت أسعار الذهب، على ارتفاع طفيف، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأخرى.
وانهت العقود الآجلة للذهب تعاملات أمس عند 1777 دولار للأونصة، بارتفاع طفيف نسبته 0.14% عن سعر التسوية السابقة، فيما بلغت العقود الفورية للذهب 1784 دولارا للأونصة، بزيادة نسبتها 0.48%.
وقال خبراء إن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.
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