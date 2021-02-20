اسعار الذهب عند أدنى مستوى منذ 7 أشهر

2021/02/20 | 16:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أغلقت أسعار الذهب، على ارتفاع طفيف، مسجلة أدنى مستوى في 7 أشهر، وذلك مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأخرى.

وانهت العقود الآجلة للذهب تعاملات أمس عند 1777 دولار للأونصة، بارتفاع طفيف نسبته 0.14% عن سعر التسوية السابقة، فيما بلغت العقود الفورية للذهب 1784 دولارا للأونصة، بزيادة نسبتها 0.48%.

وقال خبراء إن الذهب سيواصل الخضوع لضغوط بسبب التفاؤل المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي، وبيانات اقتصادية قوية، وارتفاع العوائد واستقرار الدولار.

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