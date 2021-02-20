استقالة اربعة اعضاء من ادارة الانيق

2021/02/20 | 16:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

كشف مصدر من داخل اروقة نادي الطلبة، استقالة اربعة اعضاء من الهيئة الادارية للنادي.

وقال المصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “أربعة اعضاء من الهيئة الادارية لنادي الطلبة، قدموا استقالتهم بشكل رسمي من عضوية النادي ولن يتواجدوا مع الادارة الجديدة”.

واوضح أن “الاعضاء هم: خلود عبد الوهاب، حيدر عبد الرزاق، علاء جلوب، عباس وحيد”، مبيناً ان “الاعضاء الاربعة تواجدوا ضمن الادارة السابقة برئاسة علاء كاظم”.

يذكر ان صباح الكناني هو من يقود النادي في الوقت الحالي.



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