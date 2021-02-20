الكاظمي يوجه بضرورة إدامة عمليات ملاحقة “الفلول الارهابية”

2021/02/20 | 16:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، انه “ضمن حملة الحكومة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بالقضاء على عصابات داعش الارهابية والتي ادت الى مقتل قيادات الارهاب، أجرى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى قضاء الطارمية للاطلاع والإشراف على العمليات الاستباقية التي انطلقت للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش”.

وزار الكاظمي، “مقر اللواء ٥٩ عمليات المشاهدة، الفرقة السادسة، في قضاء الطارمية، يرافقه معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد”، لافتا الى ان “الكاظمي اجتمع بعدد من القادة الامنيين، واستمع الى ايجاز عن تطورات الوضع الامني في المنطقة، واطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والامنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الارهاب وتدميرها”.

ووجّه “بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الارهابية، بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ عشائرها، وأثنى في الوقت نفسه، على الجهود المتميزة التي اثمرت عن قتل عدد من الارهابيين المطلوبين”، مثمناً “جهود المقاتلين الابطال، الذين يحققون الامن والاستقرار ويحملون أمانة ومسؤولية حماية العاصمة بغداد عبر ضرباتهم الاستباقية للارهاب”.

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