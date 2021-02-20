بالصور.. مراسيم استذكار شهيد المحراب في السليمانية

2021/02/20 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مدينة السليمانية اليوم السبت 20-2-2021، مراسيم استذكار الشهيد اية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم والشهيد العراقي وشهداء كوردستان في قاعة قصر الفن بمدينة السليمانية، بمناسبة الذكرى الـ 18 لاستشهاد اية الله محمد باقر الحكيم، بحضور السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني ولاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني والدكتور هفال ابو بكر محافظ السليمانية وعدد غفير من الشخصيات الحزبية والحكومية.

PUKmedia خاص

الصور/ جعفر حسين

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