الاقليم يسجل 77 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/20 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 77 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم " 360"، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (4386 اصابة جديدة)

• (2091) اربيل

• (338) السليمانية

• (1774) دهوك

• (0) حلبجة

• (183) كرميان

• (0) رابرين

•

2.



الاصابات: (77 اصابة جديدة)

• (24) اربيل

• (7) السليمانية

• (37) دهوك

• (0) حلبجة

• (9) كرميان

• (0) رابرين

•

3.



الشفاء: (70 حالة شفاء جديدة)

• (30) اربيل

• (12) السليمانية

• (23) دهوك

• (0) حلبجة

• (5) كرميان

• (0) رابرين

•

4.



الوفيات: (حالة وفاة واحدة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (1) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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