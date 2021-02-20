العراق.. مقتل قيادي كبير في الحشد الشعبي

2021/02/20 | 16:44 - المصدر: NRT عربية

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القيادي ابو ياسر المعلم

فوتو: ارشيف

منذ 22 دقیقة

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أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله، ابو ياسر المعلم، بتفجير استهدف رتل تابع للواء 47 في منطقة جرف النصر.

وقال المصدر لموقع NRT عربية اليوم، (20 شباط 2021)، أن "انفجار عبوة ناسفة في ناحية جرف النصر، شمالي محافظة بابل على عجلة للحشد الشعبي أدت الى مقتل القيادي في كتائب حزب الله، ابو ياسر المعلم".

وأوضح المصدر؛ ان "القيادي يشغل منصب قائد القوات الخاصة لكتائب حزب الله وأحد قياديي اللواء 47 التابع لهيئة الحشد الشعبي".

وأعلن في وقت مبكر من اليوم السبت، تعرض اللواء 47 التابع للحشد الشعبي إلى استهداف بعبوة ناسفة أدت إلى مقتل أحد منتسبي اللواء، دون الافصاح عن هوية الضحية.

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