وزارة التربية تكشف مصير الدوام المدرسي والامتحانات

2021/02/20 | 16:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف وزارة التربية العراقية ، اليوم السبت مصير الدوام الدراسي وامتحانات نصف السنة المؤجلين، بالتزامن مع مستجدات كورونا وفرض الاغلاق وحظر التجوال.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات متلفزة إن “الدوام الرسمي معلق طوال فترة الحظرين الجزئي والشامل بموجب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ولا توجد اية قرارات بعودته خلال أيام الحظر”.

وأضاف “أيضاً لا توجد أية قرارات بشأن موعد عودة الدوام الرسمي حتى الآن والأمر مناط باللجنة العليا وهي من ستقرر”.

وشدد على أن “وباء كورونا خطر كبير ودخول السلالة الجديدة أضاف خطراً أكبر وصار لزاماً على وزارة التربية تعليق الدوام والذهاب نحو التعليم الإلكتروني”

واقر المتحدث باسم التربية بوجود صعوبات في التعليم الإلكتروني بالنسبة لطلبة الابتدائية ، مؤكداً إنه “لا بد من تعاون الأهالي في إعادة عرض المواد على الطلبة والاستعانة بالتلفزيون التربوي لتعزيز الموقف، خطر كورونا كبير ونخشى على الطلبة”.

وأشار إلى أن “وزارة التربية وضعت الية لإجراء امتحانات نصف السنة لكن اللجنة العليا قررت إيقاف الدوام ولا نستطيع التصريح بتلك الألية إلى حين عودة الدوام”.

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