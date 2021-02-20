2021/02/20 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم السبت، بـ”مواقف” إذا لاح في الأفق عودة لحزب البعث المنحل.وقال المالكي في تصريحات تابعها “المركز الخبري الوطني”، إن “الدستور لا يمنع ان يكون رئيس الوزراء من السنة او الكرد او الاقليات”، متوعداً “ستكون لنا مواقف اخرى اذا لاح في الافق عودة لحزب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يهدد بـ”مواقف” في حال عودة حزب البعث المركز الخبري الوطني.

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