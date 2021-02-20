بالوثيقة.. تغريم حارس مرمى النفط بسبب خروجه الى التدريبات

2021/02/20 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

تلقى حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، غرامة مالية بسبب خروجه الى التدريبات وعدم موافقة الجهات الامنية بذلك.

وقال سعدون في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إنه “خلال خروجي اليوم من المنزل للتوجه الى تدريبات الفريق، اوقفتني احدى السيطرات الامنية في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد”.

واوضح ان “الضابط المسؤول عن السيطرة قرر تغريمي بمبلغ 100 الف دينار، حيث لم يقتنع بموضوع الاستثناء الذي صدر من قبل قيادة العمليات المشتركة للأندية واللاعبين من حظر التجوال”.

وكانت التطبيعية قد اعلنت انها تحصلت على استثناء لاندية ولاعبي الدوري الممتاز من حظر التجوال.



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