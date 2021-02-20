دولة القانون: زيادة قوات الناتو ستقود لتوترات كبيرة في العراق

2021/02/20 | 16:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، السبت، بان قرار الناتو بزيادة جنوده في العراق غير مدروس وسيقود لتؤترات كبيرة.

وقال الماس لـوكالة /المعلومة/، ان “قرار حلف الناتو الاخير بزيادة عدد جنوده في العراق وفق ما تناقلته وسائل الاعلام غير مدروس وسيؤدي الى تؤترات كبيرة في البلاد والمنطقة”، مؤكدا بان “ العراق ليس بحاجة لاي قوات اجنبية اضافية على اراضيه وهو بالاساس لديه قرار رسمي باخراج كل القوات الاجنبية وليس زيادتها”.

واضاف، ان “دخول اي قوة اجنبية للعراق دون موافقة رسمية من الحكومة والبرلمان لاي سبب تمثل انتهاك للسيادة الوطنية وهو امر مرفوض وستكون تداعياته خطيرة جدا”، لافتا الى ان “الناتو اذا كان عازم على دعم العراق فالملف الاقتصادي موجود من خلال دعم اعمار المناطق المتضررة من الارهاب او دعمنا في مواجهة جائحة كورونا”.

وكان حلف الناتو اعلن مؤخرا عن نيته زيادة عدد جنوده في العراق في موقف اثار سجال واسع في الاوساط الشعبية والسياسية.



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