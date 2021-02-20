محافظة صغيرة تسجل لوحدها قرابة الـ200 إصابة.. هل من بينها السلالة الجديدة؟

2021/02/20 | 16:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة واسط، السبت، تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الدائرة في بيان انه “تم تسجيل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضافت، أنها “سجلت 41 حالة شفاء من الوباء”، مؤكدة “عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس اليوم”.

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