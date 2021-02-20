خلية الإعلام الحكومي تخصص أرقاماً ساخنة لغرض الإبلاغ عن حالات الإصابة بكورونا

2021/02/20 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم السبت، تخصيص ارقام ساخنة لغرض الابلاغ عن الاصابات او الحالات الخاصة بتفشي كورونا.وذكرت الخلية في بيان ان "الصحة تطمئن المواطنين بجهوزية ملاكاتها لاستقبال المصابين، وقد خصصت أرقاماً ساخنة تعمل على مدار الساعة".واضافت انها "أنهت جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة الوباء و التحضير لاستقبال المصابين طبقًا لمعايير منظمة الصحة الدولية، والمؤشرات تسجل ازدياد حالات الشفاء وانخفاض بعدد الوفيات".ودعت المصابين أو المشتبه بإصابتهم، "بعدم التردد لمراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي، لتلقي العلاجات اللازمة، فيما وحددت الأرقام الساخنة التالية لغرض الإبلاغ عن الحالات وعلى مدار الساعة، 07901925947، 07901925648، 07901908061 اضافةً الى رقم الاسعاف الفوري 122".

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