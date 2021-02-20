أكثر من مئة دولة في العالم تتلقى 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

2021/02/20 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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تلقى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 بتوقيت غرينتش السبت.

وتمت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهدت، الجمعة، مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقراً.

ويمثل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.

وكان أحدث إحصاء لرويترز أظهر أن ما يزيد على 110.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و551133​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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