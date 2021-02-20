2021/02/20 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

سلمت الهيأة الادارية لنادي الطلبة الرياضي اليوم السبت (20 شباط 2021) المستحقات المالية للاعب فريقها الكروي، المحترف اليمني مفيد جمال.، فيما إستغنت الادارة عن اللاعب.

وذكر مشرف الفريق وميض خضر في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان،" ادارة النادي سددت المستحقات المالية للاعب ومنحته كتاب الاستغناء".

وأضاف، ان،" ادارة النادي تكفلت بضيافة اللاعب لغاية حصوله على عقد جديد مع احد الاندية وفي حال عدم حصوله على فرصة عمل مع نادي اخر ستتكفل بدفع تذاكر سفره الى بلده اليمن".

وكانت اذارة الطلبة قد تعاقدت مع المحترف اليمني مفيد جمال مع بداية الموسم الكروي الا ان توصية المدرب حسن احمد هي من استغنت عن خدماته لاسباب فنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة نادي الطلبة تستغني عن محترف يمني وتمنحه الحقوق المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة نادي الطلبة تستغني عن محترف يمني وتمنحه الحقوق المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).