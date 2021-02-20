ائتلاف 14فبراير ينظم مهرجانًا في بغداد احياء لذكرى ثورة فبراير

2021/02/20 | 16:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير مهرجانًا خطابيًا احياء للذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور شخصياتٍ سياسية...

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