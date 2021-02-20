ادارة بايدن تتعهد بمراجعة سياساتها في العراق والعودة الى الدبلوماسية مع طهران

2021/02/20 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، السبت، ان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بدأ فيما وصفه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية بانه مراجعة للسياسة الأمريكية في العراق تسمح بتغيير في النهج، حيث ستتضمن المراجعة تعليقات البنتاغون قبل عرضها على البيت الأبيض ،وربما في أقرب وقت في الشهر المقبل.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن الهدف الأكبر لادارة بايدن كان تقليل الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران والبحث عن طريق للعودة إلى الدبلوماسية مع طهران”.

واضاف ان ” ادارة بايدن تدرس إعادة مئات الدبلوماسيين وأفراد الأمن والمقاولين إلى السفارة في بغداد، لكن وزارة الخارجية ليست مستعدة بعد لإعادة فتح قنصليتها في مدينة البصرة جنوب العراق ، وهي مركز تنصت امريكي رئيسي بالقرب من الحدود الإيرانية ، والتي أغلقتها إدارة ترامب في ايلول بعد تعرض مجمع مطار البصرة الى القصف”.

وتابع التقرير ان ” وزارة الخارجية تدرس أيضًا توسيع القيود التي فرضتها إدارة ترامب على كمية الطاقة التي يمكن أن تشتريها حكومة العراق من إيران ، لكن مصرفيين عراقيين التقوا بمسؤولين دبلوماسيين امريكان بشأن القضية وهو الأمر الذي يجبر بغداد حاليًا على مطالبة واشنطن كل بضعة أشهر بإعفاء لشراء الطاقة دون مواجهة العقوبات”. انتهى/25 ض

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