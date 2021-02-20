2021/02/20 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

قرر مجلس الوزراء، اليوم السبت، الموافقة على إحالة مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة إلى شركة (GE) استثناء من الضوابط والتعليمات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "قرار مجلس الوزاء نص على أن تُدفع المبالغ من البنك الدولي بمبلغ تخميني قدره خمسة وأربعون مليون دولار"، مشيرا الى أنه "يكون التعاقد من الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة، وبحسب المواصفات الفنية للجان الاستشارية لتقليل أعداد الوفيات للأطفال حديثي الولادة في مختلف محافظات العراق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مجلس الوزراء يحيل مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة إلى شركة GE) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مجلس الوزراء يحيل مشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة إلى شركة GE) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).