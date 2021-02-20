أول إصابة بشرية بفيروس

2021/02/20 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، السبت، أن علماءها اكتشفوا أول حالة عدوى بسلالة "إتش5إن8" من إنفلونزا الطيور إلى البشر وأبلغوا منظمة الصحة العالمية بذلك.

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