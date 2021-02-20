2021/02/20 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تشارف الدببة البنية السورية على الانقراض من موطنها الطبيعي في منطقة غارا الجبلية شمالي العراق، وتُبذل جهود لإعادتها إلى البرية.وبحسب ما قررته منظمة التعاون الأمريكية الكردية فقد قامت بنقل ستة من الدببة البنية السورية في أقفاص إلى منطقة غارا الجبلية شمالي العراق لإعادتها إلى البرية.وقفت الدببة البرية أمام مجموعة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدببة السورية النادرة تهاجم العراقيين بالحدود! المركز الخبري الوطني.

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