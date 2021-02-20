البنك المركزي: قرض الـ 15 مليون دينار يمكن استلامه خلال يوم واحد

2021/02/20 | 17:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم

السبت، عن البدء بتوزيع واستلام مبادرة

قرض الـ 15 مليون دينار في المصارف

الخاصة.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي في

تصريح صحافي، أن "المصارف الخاصة باشرت

بتوزيع قرض

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