تحية عالية من جريدة المناضل-ة للرفاق والرفيقات في موقع الحوار المتمدن، ولكل المتضامنين/ات - المناضل-ة

2021/02/20 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة جرى تغييب جريدة المناضل ة بنسختيها الورقية والالكترونية بحكم قضائي صدر في مارس/آذار العام 2019، وعوقبت بغرامة مالية بحكم قضائي ثان بتهمة عدم امتثال لقانون الصحافة والنشر المعد لإعدام الإعلام الحر المستقل عن الرأسمال.



طبعا ما كان ذلك، ولن يكون، ليخرس مناضلي/ات الجريدة، فواجب تنوير طبقتنا وعامة المقهورين/ات أعظم من إبطاله بهذا الإجراء القمعي أو ذاك.



ونحن ننظر في وسيلة مواصلة النهوض بالواجب، ج ......





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