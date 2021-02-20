الكاظمي يوجه بإدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية بالتعاون مع وجهاء العشائر

2021/02/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بإدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية، وذلك خلال اشرافه على العمليات الأمنية لملاحقة عناصر داعش في قضاء الطارمية.

وذكر بيان حكومي أن الكاظمي أطلع على تفاصيل العمليات العسكرية والأمنية التي تنفذ لملاحقة مضافات الإرهاب وتدميرها اثناء زيارته إلى مقر عمليات المشاهدة في قضاء الطارمية برفقة معاون رئيس اركان الجيش وقائد عمليات بغداد.

هذا ووجّه الكاظمي بضرورة إدامة عمليات ملاحقة الفلول الإرهابية بالتعاون مع وجهاء المنطقة وشيوخ العشائر.

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