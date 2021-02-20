الكاظمي يشرف على سير العملية الأمنية في قضاء الطارمية

2021/02/20 | 17:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشرف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على العملية الأمنية الجارية في قضاء الطارمية.

وذكرت مصادر أمنية مقربة من الكاظمي أن القائد العام للقوات المسلحة أشرف على سير العملية الأمنية المشتركة لتأمين قضاء الطارمية من الفلول الإرهابية، فضلا عن تفقده للقطعات الأمنية هناك.

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