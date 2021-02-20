الكاظمي يوجه بإدامة عمليات ملاحقة فلول الارهاب بالتعاون مع وجهاء وشيوخ الطارمية

2021/02/20 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، زيارة الى قضاء الطارمية للاشراف على العمليات التي انطلقت لملاحقة ما تبقى من عصابات داعش الارهابية، فيما وجه بإدامة عمليات ملاحقة فلول الارهاب بالتعاون مع الوجهاء وشيوخ العشائر.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “ضمن حملة …

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