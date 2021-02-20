مصرع طفلين وإصابة ثالث بإنفجار لغم في بادية السماوة

2021/02/20 | 17:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثالث، بانفجار لغم من مخلفات النظام السابق في بادية السماوة بمحافظة المثنى.وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز”، ان “لغما أرضيا من مخلفات النظام السابق انفجر في بادية السماوة، ما أسفر عن مصرع طفلان واصابة ثالث بجروح”.وأوضح، ان “الضحايا من سكنة محافظة ذي قار من قضاء البطحاء”.

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