الصحة تسجل 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/20 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3273 اصابة بـ وباء كورونا و 1978 حالة شفاء اضافة الى وفاة 13 شخص خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

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