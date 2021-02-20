الهجرة توجه دعوة للنازحين القاطنين في كردستان

2021/02/20 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، دعوة للعائلات القاطنة في مخيمات كردستان والراغبة بالعودة إلى مناطق سكناها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها “تدعو جميع العائلات القاطنة في المخيمات بإقليم كردستان والراغبة بالعودة الى مناطق سكناها الاصلية إلى التواصل مباشرة وحصريا مع مدراء فروع الوزارة في الاقليم لتوفير وسائط نقل مجانية لإعادتهم مع متعلقاتهم وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين عودتهم”.

واشارت إلى أنه “سيتم نشر رقم هاتف خاص للنازحين القاطنين في المخيمات للتواصل مباشرة مع الوزارة وعرض طلباتهم امام انظار وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو”.

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