تسجيل 3273 اصابة جديدة بكوفيد-19 في العراق

2021/02/20 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزراة الصحة والبيئة الاتحادية، اليوم السبت، عن الموقف الوبائي اليومي بفايروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها سجلت 3273 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة المنصرمة في عموم العراق.

واضافت: ان عدد حالات التعافي من الفايروس المستجد بلغت 1978 حالة، لافتة الى انه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة لمصابين بكوفيد-19.

وادناه جدول مفصل بالموقف الوبائي صادر عن وزراة الصحة.

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة

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