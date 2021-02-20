كميات الثلوج الساقطة على اقليم كوردستان

2021/02/20 | 17:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاحت موجة ثلوج يوم السبت، مناطق عديدة في اقليم كوردستان، فيما سجلت ناحية كاني ماسي بقضاء زاخو تساقط 8 سنتمرات.

وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان، تابعه PUKmedia: ان كميات الثلوج التي تساقطت في بعض مناطق كوردستان كالاتي:

بيرمام: 6 سم

شقلاوة : 1 سم

هيران: 3 سم

آميدي: 6 سم

بامرني: 3 سم

كاني ماسي: 8 سم

PUKmedia متابعة

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