2021/02/20 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم أن معظم المباريات المتبقية في المرحلة الثانية من تصفيات آسي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تعرف على مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2022) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تعرف على مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).