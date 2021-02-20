لليوم الثاني تواليا.. محافظة تتمرد على قرار حظر التجوال

2021/02/20 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شهدت محافظة ذي قار لليوم الثاني على التوالي، حركة اعتيادية في اغلب شوارع واسواق مركز المحافظة، من دون الالتزام باجراءات حظر التجوال الذي فرضته الهيئة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وذكر مراسلنا، اليوم، (20 شباط 2021)، ان مدينة الناصرية مركز المحافظة شهدت صباح السبت، حركة اعتيادية، دون وجود اي التزام باجراءات حظر التجوال الشامل المفروض.

ورصدت عدسة "NRT عربية" عدم التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة، حول التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتطبيق اجراءات السلامة للحد من تفشي الوباء الفتاك.

وكانت وزارة الصحة، أكدت اليوم السبت، ان ازدياد عدد الحالات يعد مؤشرا خطيرا خصوصا مع دخول السلالة الجديدة إلى العراق، فيما شددت على ضرورة إلتزام المواطنين بإجراءات الصحة والسلامة من خلال ارتداء الكمامة والإلتزام بالتباعد الإجتماعي وتعقيم اليدين وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة للحد من عدد الإصابات.

وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة، ربى فلاح، في حديث لـ NRT عربية، إن "الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من عدد الإصابات وكسر سلسلة انتشار الوباء".

وأوضحت فلاح، أن "الوزارة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في حال خرق حظر التجوال من قبل المواطنين وارتفاع عدد الاصابات والأمر يتوقف على عدد الإصابات بالموقف الوبائي"، لافتة إلى أن "القرارات التي أصدرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة غير ثابتة ومن الممكن أن تقل القيود فيما لو قل عدد الإصابات".

وفي أمس الجمعة، سجل العراق أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في 2021، حيث تجاوز بمرتين أعلى حصيلة يومية مسجلة قبل أقل من أسبوع.

وكانت السلطات الصحية قد أعلنت في وقت سابق فرض حظر للتجول جزئي يبدأ تطبيقه في 18 شباط بين الثامنة مساء والخامسة صباحا، مع إغلاق كامل أيام الجمعة والسبت والأحد.

ويعد العراق من الدول الأكثر تضررا بالفيروس في الشرق الأوسط، مع أكثر من 660 ألف إصابة مسجلة وأكثر من 13200 وفاة.

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