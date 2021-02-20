2021/02/20 | 17:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، تسجيل 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1978.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت 3273 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 1978 حالة للشفاء".

وأضاف، أن "حالات الوفاة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 3273 إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 3273 إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).