توزيع الإصابات الجديدة بالفيروس الوبائي في الرصافة

2021/02/20 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبدالغني الساعدي، السبت، تسجيل 383 اصابة جديدة بكورونا بينها 256 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي، مؤكدا شفاء 114 حالة جديدة ليرتفع العدد الى 74489.

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وقال الساعدي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2021)، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 383 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:

256 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 4 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 88 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 86 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع البلديات الاول 7 حالات من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 43 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الرصافة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 15 حالة من خلال الرصد الوبائي

127 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

43 حالة في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 966 / 958 / 961 / قرب مركز الشباب.

966 / 958 / 954 / 962 / 953 / شارع المعهد / 954 / مدرسة العذراء / الزراعي / حسينية الزهراء / 964.

8حالات في مدينة الصدرموزعة على المحلات / قطاع 52 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547.

3 حالات في الاعظمية محلة / 312 / 313 / 301.

6 حالات في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734.

8 حالات في الشعب محلة / 337 / 327 / حي البساتين.

10 حالات في الكرادة محلة / 901 / 902 / قرب مستشفى الراهبات / 925 / 905 / 906 /904.

4 حالات في البنوك محلة / قرب جامع الصادق / 325 / 317 / 323.

4 حالات في الزيونة محلة / 712 / 710.

3 حالات في بارك السعدون محلة / 103.

وحالتان في كل من الكمالية محلة 757 / 759 / و المشتل محلة 725 / وقرب جامع مالك ابن انس / و الشطرة في ملعب الشطرة / والعبيدي محلة 762 / 765 / وبسماية عمارة 901 / والامين محلة 743 ومعامل الحسينية عمار ابن ياسر/ و بغداد جديدة محلة 713.

وحالة واحدة في كل من منطقة الراشدية و الكريعات محلة 336 / وحي الربيع محلة 332 / وحي العدل محلة 647 / محافظة واسط / و حي الوحدة محلة 901 / و الغزالية محلة 657 / و جسر ديالى / و الراشدية قرية السواكن / و المسبح محلة 931 / و الرئاسة محلة 751 / والسيدية / ومركز شرطة واسط / و الغدير محلة 716 / و حي الزهراء محلة 751 / وحي البتول محلة 771 / و الحسينية محلة 222 / وسبع قصور / و الحرية محلة 420 / والمعالف / و حي الخليج محلة 721 / والنهروان / والوزيرية محلة 304.

واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 79290 توفي منهم 1425 للاسف فيما اكتسب الشفاء 74489 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3376".

ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود".

وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".

واعلن الساعدي عن "شفاء 114 حالة جديدة من الاصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء الى 74489 حالة".

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة سجلت اكتساب 114 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة".

واضاف ان حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية":

19 حالة شفاء في منطقة الراشدية

16 حالة شفاء في منطقة العبيدي

17 حالة شفاء في منطقة الزعفرانية

13 حالة شفاء في منطقة النهروان

12 حالة شفاء في جسر ديالى

10 حالات شفاء في منطقة بوب الشام

9 حالات شفاء في كل من / شارع فلسطين ومثلها في الكرادة

5 حالات شفاء في جانب صحة ذي قار

4 حالات شفاء في جانب صحة بابل

واوضح الساعدي ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".

وتابع ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية والفندقية على مدار الساعة".

وافاد الساعدي ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 74489 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".

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