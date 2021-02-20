الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عملية قتل “والي الطارمية” شمال بغداد

المعلومة/ بغداد..
كشف الحشد الشعبي، السبت، تفاصيل العملية النوعية لمقتل ما يسمى بـ “والي الطارمية والمفتي الشرعي” لداعش في كمين محكم شمال بغداد.
وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “بالساعة ٦٠٠شرعت قوة من (فوج الطارمية) في هيئة الحشد الشعبي بعدد ٢٠ مقاتلا بكامل تجهيزاتهم على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود الإرهابي ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) المكنى( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء.
الطارمية ضمن بساتين البو سهيل”.
وأضاف، “والساعة ٦٣٠ تم الاشتباك مع الإرهابي المشار إليه أعلاه ومفارزه الساندة وتم قتل الإرهابي آنفا و٤ ارهابيين كانوا معه.”
وأشار الى أنه “تم استشهاد ٣ مقاتلين من فوجنا وهم كل من الشهيد أيسر وليد سحاب سرحان العبيدي و الشهيد علي ضاري محمد نجم العبيدي والشهيد لؤي على حميد مطر العبيدي “.
وتابع أن “معاون آمر فوجنا( إبراهيم حسين عبد العزيز المشهداني) والمقاتل كاظم خميس شوكة العنزي والمقاتل حسام إسماعيل حمد العبيدي أصيبوا بجروح”.
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