الحشد الشعبي يكشف تفاصيل عملية قتل “والي الطارمية” شمال بغداد

2021/02/20 | 17:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

كشف الحشد الشعبي، السبت، تفاصيل العملية النوعية لمقتل ما يسمى بـ “والي الطارمية والمفتي الشرعي” لداعش في كمين محكم شمال بغداد.

وقال اعلام الحشد، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، “بالساعة ٦٠٠شرعت قوة من (فوج الطارمية) في هيئة الحشد الشعبي بعدد ٢٠ مقاتلا بكامل تجهيزاتهم على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود الإرهابي ( شكر ساهي داود سلمان المشهداني) المكنى( أبو هاني) ومعه عدد من قيادات قاطع شمال بغداد وقاطع الفلوجة في قضاء.



الطارمية ضمن بساتين البو سهيل”.

وأضاف، “والساعة ٦٣٠ تم الاشتباك مع الإرهابي المشار إليه أعلاه ومفارزه الساندة وتم قتل الإرهابي آنفا و٤ ارهابيين كانوا معه.”

وأشار الى أنه “تم استشهاد ٣ مقاتلين من فوجنا وهم كل من الشهيد أيسر وليد سحاب سرحان العبيدي و الشهيد علي ضاري محمد نجم العبيدي والشهيد لؤي على حميد مطر العبيدي “.

وتابع أن “معاون آمر فوجنا( إبراهيم حسين عبد العزيز المشهداني) والمقاتل كاظم خميس شوكة العنزي والمقاتل حسام إسماعيل حمد العبيدي أصيبوا بجروح”.



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