2021/02/20 | 17:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض معهد نور الأمام الحسين(عليه

السلام) للمكفوفين في كربلاء المقدسة

اعمالا يدوية واكسسوارات قام بها

تلاميذ المعهد المكفوفين وضعاف البصر

في خطوة وصفها القائمون على المعهد

بانها تشجيع لمواهب هذه الشريحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكفوفون في كربلاء يتمكنون من صناعة الحرف اليدوية والاكسسوارات بطرق فنية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكفوفون في كربلاء يتمكنون من صناعة الحرف اليدوية والاكسسوارات بطرق فنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).