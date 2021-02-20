2021/02/20 | 17:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يكشف تفاصيل العملية النوعية لقتل “والي الطارمية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يكشف تفاصيل العملية النوعية لقتل “والي الطارمية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يكشف تفاصيل العملية النوعية لقتل “والي الطارمية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).